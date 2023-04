Passau Seniorin von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 75-jährige Seniorin ist in Passau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 46-jährige Fahrer des Wagens sei am Dienstag ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Die 75-Jährige kam in ein Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst noch unklar.

dpa