Geschichte „Sensationeller Fund“: Holzspielzeug aus 16. Jahrhundert Für Forscher ist es ein sensationeller Fund: Ein Holz-Spielzeugfisch aus dem 16. Jahrhundert ist in Naumburg (Sachsen-Anhalt) gefunden worden und künftig im Nürnberger Spielzeugmuseum zu sehen. „Es gibt fast kein Spielzeug aus dieser Zeit aus Holz, was noch erhalten ist“, sagte die Leiterin des Museums, Karin Falkenberg, am Mittwoch. Denn Holzspielzeug wurde meist „kaputt gespielt, verheizt oder ist verrottet“. Daher sei der kleine Fisch ein sensationeller, weil bislang „einmaliger Fund“. Sonst habe man aus dieser Zeit vor allem Spielzeuge aus Ton und Metall gefunden.

Nürnberg.

Nürnberg.Der knapp zehn Zentimeter große Fisch wurde im Frühjahr 2017 bei Sanierungsarbeiten im Bürgerhaus einer Unternehmerfamilie gefunden - er war in einer Lehmschicht zwischen zwei Wänden eingebaut. Vermutlich sei er versehentlich beim Bau des Hauses dort hinein geraten, sagte Falkenberg. Daher könne er aber exakt datiert werden: „Die Wand wurde 1521 eingezogen.“ Das Spielzeug sei vermutlich handwerklich und in Serie hergestellt worden. „Der Fisch wurde aus Lindenholz gedrechselt - von jemandem, der das konnte. Auch am Pinselstrich sieht man, das ist ein Profi gewesen“, sagte Falkenberg. Der kleine Fisch passte exakt in eine Kinderhand, seine ursprünglich vorhandenen Flossen seien jedoch abgebrochen.

Möglicherweise sei das Spielzeug in Nürnberg hergestellt worden - weil es dort die Manufakturen gab. „Von hier aus wurde Spielzeug in viele Teile der Welt verkauft. Naumburg hatte keine eigene Spielzeugherstellungs-Geschichte, doch die Handelsstraße ging direkt dorthin.“ Wissenschaftlich belegt sei die Nürnberger Herkunft nicht.