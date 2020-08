Anzeige

Fussball Sevilla möglicher Supercup-Gegner Nach dem Europa-League-Gewinn der Spanier kennt der FC Bayern bereits seinen möglichen Gegner im Finale um den UEFA-Supercup.

Lissabon.Sollte der deutsche Fußball-Meister am Sonntag (21.00) in Lissabon das Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain gewinnen, würde das Team von Trainer Hansi Flick am 24. September in der Puskás Aréna von Budapest auf die Andalusier treffen. Sevilla besiegte am Freitagabend im in Köln Inter Mailand mit 3:2 (2:2).

Die volle Konzentration der Bayern gilt aber erst einmal dem abschließenden Spiel der ultralangen Corona-Saison 2019/20. Am Samstagabend absolvieren die Münchner das Abschlusstraining im Estádio da Luz, in dem sie zum Auftakt des Final-8-Turniers in Portugal den FC Barcelona im Viertelfinale mit 8:2 besiegten.

„Alle freuen sich immens auf dieses Finale“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer vor der Kraftprobe mit dem PSG-Team um die Topstürmer Neymar und Kylian Mbappé. „In den Offensivreihen haben beide tolle Spieler, namhafte Spieler. In den Spielen, die beide Mannschaften gespielt haben, sind immer viele Tore gefallen“, sagte Neuer zum Finale, in dem er als Torwart besonders gefordert sein dürfte.

Für den 34-Jährigen ist es das dritte Champions-League-Finale nach der bittere Niederlage 2012 in München gegen den FC Chelsea sowie dem Titelgewinn ein Jahr später gegen Borussia Dortmund in London.