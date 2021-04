Anzeige

Polizei Sex-Toy mit Handgranate verwechselt Eine Joggerin hat im Landkreis Passau eine vermeintliche Handgranate entdeckt. Ein Sprengkommando rückte an.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Sex-Spielzeug in Form einer Granate aus Gummi sowie Gleitgel und andere Utensilien liegen auf einer Wiese. Foto: Polizeiinspektion Hauzenberg/dpa

Hauzenberg.Eine Joggerin hat im Wald in Niederbayern ein Sex-Spielzeug gefunden und es mit einer Handgranate verwechselt.

Die Frau sei am Montag bei Sonnen im Landkreis Passau unterwegs gewesen und habe eine durchsichtige Tüte mit mehreren Gegenständen entdeckt, von denen einer einer Granate ähnelte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sogar ein Sprengkommando zur „Entsorgung von gefährlichen Sprengmitteln“ rückte an, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Doch die Experten konnten rasch entwarnen: In der Tüte fanden sie statt explosiver Waffen nur Kondome und Gleitgel und eine Granaten-Attrappe aus Gummi. „Die Suche im Internet bestätigte dann den Verdacht. Es gibt tatsächlich Sex-Spielzeug in Form von Handgranaten. Und um so ein Teil handelte es sich hier“, erklärte die Polizei. Vermutlich habe jemand die Sachen einfach entsorgen wollen und nicht in den Müll geworfen, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)