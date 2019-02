Karrieren Sextett aus Ostbayern mit Karrierechance Welche Politiker Ostbayerns haben Potenzial zum Aufstieg, wenn nächste Posten zu vergeben sind? Sechs Beispiele – ohne Frauen

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Als neuer Chef der Jungen Gruppe der CSU-Landtagsfraktion hat der Chamer Landtagsabgeordnete Gerhard Hopp gute Karrierechancen. Foto: Christine Schröpf

1. Gerhard Hopp (CSU)

München.Die Junge Gruppe der CSU-Landtagsfraktion gilt als Karriereschmiede: Bauminister Hans Reichhart, Digitalministerin Judith Gerlach und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber machten in diesem Gremium erste parlamentarische Gehversuche. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat sich dort vor einigen Jahren als Vorsitzender für künftige Aufgaben empfohlen. Nun ist ein Oberpfälzer an die Spitze gerückt: Gerhard Hopp, 38 Jahre alt, Landtagsabgeordneter aus Cham, sieht die „Junge Gruppe“ als Denkfabrik. Gerade in Koalitionszeiten könnten die Jungen fordernder auftreten, als es offizielle Fraktionslinie ist. Hopp schickt gleich eine Mahnung zum soliden Haushalten. Er hat dabei teure Wahlversprechen im Blick. „Nicht jeder Streitfall, auch in der Koalition, ist mit Geld zu lösen“, sagt er. Die Junge Gruppe umfasst CSU-Abgeordnete, die zum Start der Legislatur unter 40 Jahre waren – aktuell trifft das auf acht Politiker zu. Gerlach ist die einzige Frau in der Runde. Hopp hat sich ein großes Pensum vorgenommen. Ein Schwerpunkt: die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit. 2020 ist es zehn Jahre her, dass Horst Seehofer als erster bayerischer Ministerpräsident offiziell das Nachbarland besuchte. Hopp macht sich für eine Bekräftigung der Partnerschaft zwischen Bayern und Tschechien stark. Vorbild ist für ihn der neue Élysée-Vertrag, den kürzlich Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron unterzeichnet hatten.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#. ###### ###### (#####)

#### ### ###### ######## ### #### ### ######-######### ###### ###### ### #### ### #### ##########. „### ##### ### ##### ######## #######, ### #### ###### ######“, #### ##. ####### ###### ### ##-####### #### #### ###### ##################### ## ### ################ ###### ## #######. ### ### ############ ##### ## ## ########## ### ### #### ### ############ ########. ###### ### ## ### ###### ######## ### ################# ############### ####### ######. ### ######## #### ############### ### ### ####### ########. ## #### ##### ### ##### ##### ############ ###. „### ####### ########## ######## #########, #### ### #### ####“, ###### ## ####. ####### ########## ############## #### ###### ########## ### ##########. ### #### ### ############# ### ##### ## ###### ### ### ###### ### ### #### ###### ######. ### ###-###### ##### ## ###########, ##### ###### ### ## ####### #### #,# ####### #### ### ### ### ### ############.

#. ###### #### (###)

###### ####, ###-#### ### ### #############, ### ######## ## ###### ######## #### ## #### ### ###### ### ################# ################ ### ###-################ ########. ## ############# ### ####### ######### ##############. „### #### ##### ##### ########“, #### ##. ### ##-####### ### ########## ##### ######## ### ########### ###-############. ######### ##### ######## ## ####### ## ######## ###. ### ######## ### ############ ######### ############ ###, „### ### #########“, ##### ## ### ###### #### #######, ### ## ### ### ### ## ########## ############ #########. #### ##### #### ######## ###### ### #### ########### ## ####### #####, ### ### ### ### ### ## ##### ##### #######. ###### ## ### ####### ##### ## ### #############, ### ## ### ### ##### ######.

#. ###### ######### (##### ######)

### ########### #####-######-######### ###### ######### ### ## ####### ####### ################# ##### ########## #########. ### ######-######### ## ####### ##### ### ##### ###### #######, ### ############ ###-#### ##### ###### ###### ### ### ########## #######. ######### ### ######-#########. ## ######### ##### ### ########## ##### ################## ## #######. ## ##### #### ######## ## ####### #########, ##### #### ######### ## #####. ############# #### ############ ####-######. ## ###### ## ######## #### ## ### ##### ####-######-###### ## ### ###### ### – ## ########## #######. „##’# ##### #### ### ## #### #### ### ######. #### ### ###### ### # ###### ##########. #### #### ##. ## ######. ########“, ##### ##.

#. ### ####### (###)

### ######### ### ###### ##### ###### ####### ### #########. ## ##### ####### ### ### ###### ####### ### ##### ####### #########. ############### ### ####### #### ### ################# #### ############## ##### ##########. ### ##### ############### #### ###### ##### ### ######## ##################### ### ##,# ####### ## ### #########. ### ##### ######## ########### ###### ### ### ########## ### ##-########.

#. ######### ######### (###)

### ####### ### ######### ######### ###### ### #### ######: ### ##### # ### ### ###-##### ### ### ########## ### ### ########### ### ###### ##### ######### #### #######, ## ### #### ####### ## ########. ######### ### ## ##### ###, #### ##### ### ## ### #######. ## ### ## ######### ## #### #### ###### ##. ##########, ######### ####### ## ### ############## ##. ## #### ### ######## ########### ##-#### #########.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!###