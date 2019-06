Prozesse Sexualverbrechen von 1988: BGH verhandelt über Strafe Mehr als drei Jahrzehnte nach der Vergewaltigung einer jungen Frau aus Hessen in Aschaffenburg beschäftigt das Verbrechen seit Mittwoch den Bundesgerichtshof (BGH).

Merken

Mail an die Redaktion Ein Hinweisschild mit Bundesadler am Bundesgerichtshof. Foto: Uli Deck/Archivbild

Karlsruhe.Revision eingelegt hat der Angeklagte. Das Landgericht Aschaffenburg hatte ihn im Mai 2018 wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Denn das Opfer aus dem Raum Offenbach hätte die Tat fast nicht überlebt.

Die Polizei hatte den Mann erst 2017 gefasst, dank einer alten DNA-Spur. Das Landgericht war überzeugt, dass der Alkoholiker die 22-Jährige 1988 nach einem Discobesuch in sein Auto zwang, in ein Waldstück verschleppte und über Stunden vergewaltigte. Um unerkannt davonzukommen, soll er dann mit einem Schraubenzieher etliche Male auf sie eingestochen und sie schließlich leblos unter Laub verscharrt haben. Aber die Frau kam wieder zu sich und konnte sich lebensgefährlich verletzt zu einer Straße schleppen.

Im Prozess hatte der Mittfünfziger nur die Vergewaltigung gestanden, die längst verjährt wäre. Sein Verteidiger forderte vor dem BGH deshalb erneut einen Freispruch. Das steht für den Senat aber nicht zur Debatte. Zentrale Frage ist, ob das Landgericht eine rechtsfehlerfreie Begründung dafür geliefert hat, dass es die Strafe nicht gemildert hat, wie der Vorsitzende Richter Rolf Raum in der Verhandlung in Karlsruhe sagte. Problematisch scheint vor allem zu sein, dass das Urteil nicht ausdrücklich darauf eingeht, dass die Tat schon so lange zurückliegt. Gibt es Gründe für eine Strafmilderung, könnte eine Haftstrafe zwischen 3 und 15 Jahren verhängt werden.

Eine Entscheidung wollten die Richter um 14 Uhr bekanntgeben. Das kann schon das Urteil sein, aber auch nur ein Verkündungstermin.

Der Vertreter der Bundesanwaltschaft plädierte dafür, das Urteil zu bestätigen. Die Frau, die als Nebenklägerin anwesend war, sagte, sie würde sich „einfach gut fühlen, wenn er ordentlich bestraft wird“. „Ich kann nur sagen: Ich habe lebenslang.“ (Az. 1 StR 476/18)