Kriminalität Sexueller Übergriff in Rosenheimer Geschäft Einen sexuellen Übergriff hat es am helllichten Tag in einem Geschäft in der Rosenheimer Innenstadt gegeben.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Rosenheim.Ein 43-jähriger Mann habe eine Verkäuferin in einen entlegenen Teil des Ladens gelockt und dann mit sexuellem Motiv angegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau wehrte sich heftig und eine Kundin wurde auf den Angriff am Samstagmittag aufmerksam. Der Mann habe daraufhin das Geschäft verlassen, sei aber kurze Zeit später auf einer Baustelle in der Nähe festgenommen worden, hieß es weiter. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.