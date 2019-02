Fussball Shaqiri sieht Bayern in Favoritenrolle Der frühere Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri hält seinen Ex-Club FC Bayern im Duell mit seinem Verein FC Liverpool im Champions-League-Achtelfinale für den Favoriten.

Xherdan Shaqiri von Liverpool in Aktion. Foto: Gareth Fuller/Archiv

Liverpool.„Sie sind seit Jahren vielleicht der beste Club der Welt. Sie spielen immer um Titel“, sagte der Schweizer Fußball-Nationalspieler dem Sender Sport 1 vor dem Hinspiel am Dienstag. „Liverpool ist aber auf dem besten Weg da hinzukommen, wo die Bayern schon sind.“ Shaqiri hatte von 2012 bis 2015 beim FC Bayern gespielt. 2018 wechselte er von Stoke City nach Liverpool.

Das Duell mit seinem Ex-Club in der Königsklasse sei für ihn ein „Wunschlos“ gewesen. „Ich wollte mal wieder nach Hause kommen in die Allianz Arena, zu meinem Ex-Verein. Viele Freunde und alte Bekannte wiedersehen“, sagte der Mittelfeldspieler. „Wir werden versuchen, die Schwächen der Bayern auszunutzen und wollen wieder ins Finale kommen - wie im letzten Jahr“, kündigte der 27-Jährige an.

Eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister bezeichnete er als „total vorstellbar“. „Ich trage die Bayern immer in meinem Herzen. Würden sie mich wieder anrufen, wäre das sicher interessant und emotional für mich“, sagte Shaqiri. „Die bislang beste Zeit meiner Karriere hatte ich bei den Bayern. Es waren zweieinhalb wirklich schöne Jahre, mit vielen Titeln und Emotionen. Ich habe damals sehr viel gelernt.“