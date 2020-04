Hochschulen Sibler pocht auf Semesterstart 20. April Doch für Studenten gibt es gute Nachrichten: Semester zählt nicht bei Gesamtstudienzeit und führt nicht zu BaföG-Ausfall.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Wissenschaftsminister Bernd Sibler informierte sich am Freitag an der OTH-Regensburg über Online-Angebote für das Sommersemester. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Bayerns Wissenschaftsminister hält trotz Kritik von vielen Seiten am Semesterstart 20. April fest. Hochschulen und Studenten bekommen von der Staatsregierung in der Corona-Krise aber eine Reihe von Instrumenten in die Hand, um die Lehre flexibel zu gestalten. „Es wird ein normales Semester mit besonderen Lagen und besonderen Lösungen“, sagte Sibler am Freitag bei einem Besuch an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg. Bei einer Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen in Bayern würden die sonst üblichen Präsenzvorlesungen in Hörsälen im großen Stil durch virtuelle Vorlesungen und Videokonferenzen ersetzt. Auch Prüfungen sind durch eine Neuregelung ab sofort digital möglich.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ############ ###-######### ######### ######## ##### ### ##### ######## ##### ####### #### ############## #############. „#### ## ##. ##### ##### ################## ####### ####, #### ### ###########“, ##### #####. #### #### ####### ### ############# ##### ##### ####### ######### ###### - ## #### ### ######### ##### ### ####### ### ## ### ###########. ########, ### #### ### #####-##-######### #### ############## ## ########## ### ####### ####. ### #### ### ###-######### ##### ### ### #####-##-####### #############.

## ###### ### ### ### ########## ##### ########### ##### ######## ### #######-######### ###########. ### ######, #### ######-##### ### ############, ##### ###### ## ####### ## #### ######## ############ ### ## ########### ## #### „############ ##########“ ############ - ##### #######, ### ### ### ########### ### ########### ########### #### ##### ######. ### ######### ############## ### #########, #### ### ######-##### ### ############. ### ### #### ########## ### ############, ## ##### ######### ######## #### ######### ########## ########### ###### ### ########## #########.

###### ######### ## ########## #### ### ##### ####### ### ################# ###-################### ######### ######, ### ###### ### ##### ##### ####### ######## #####, #### #### ### ############# ## ##. ##### ## ######-###### ###### #####. ### ####################### ######## ### ###-################ #### ### ######## #### ##### ######## ######### ######, #### ### „############“ ###########, ##### ## ##### ### ################, ################### #### #####-##### ########### ###### ####. #### ### ### ### #### ##### ### ####################.

###### ############. ### ##### „############“ ######## ######### ## ######### #### ########, #### #### #### ############### ########## ###### ####. ########## ###### #### ## #### ##############, #### ### ############## ### ### ################# ##### ########### #### ### ##### ##### ## #####-######### #####, ## ### #####################. ### ######## ### ######### #### ##### ### ####### ############### ######## ###### ######### #####, #### ### ################ ############# ####. „### ############ ### ### ### ##### ######“, ##### ######.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!