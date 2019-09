Luftverkehr Sicherheitspanne am Flughafen München Ein Mann ist am Freitag am Flughafen München unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Es ist nicht die erste Panne.

Auch im Juli 2018 wurde wegen eines Polizeieinsatzes die Sicherheitszone im Terminal 2 am Flughafen München vorübergehend gesperrt. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Nach mehreren Sicherheitspannen in der Vergangenheit ist am Münchner Flughafen erneut ein Mensch unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Polizei räumte daraufhin am Freitagmorgen Teile des Terminal 1. Mehrere Abflüge wurden gestoppt.

Ein Mann sei durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und nicht wie erforderlich durch die Sicherheitskontrolle, teilte die Bundespolizei mit. Alle Passagiere mussten noch einmal kontrolliert werden.

Bereiche des Terminals waren gesperrt

Betroffen von der rund einstündigen Sperrung waren zwei Bereiche des Terminal 1 an Deutschlands zweitgrößtem Airport. Wie viele Flüge mit Verspätung abgehoben sind, konnte eine Sprecherin des Flughafens nicht sagen. Ob der unkontrollierte Mann gefasst wurde, war unklar.

Immer wieder ist es in den vergangenen Monaten zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Erst vor zwei Wochen war ein Fluggast am Münchner Flughafen vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Der Spanier war aus Thailand nach München geflogen und wollte in München in einen Flieger nach Madrid umsteigen.

Großes Chaos 2018

Großes Chaos war zu Beginn der Sommerferien im vergangen Jahr an dem internationalen Drehkreuz ausgebrochen, als eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangte.

Die Bundespolizei stoppte die Abfertigung am Terminal 2. Mehr als 300 Flüge fielen aus. Tausende Passagiere waren betroffen. (dpa)