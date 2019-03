Bayern Sie isst koi Roubba niad Zum Monatsende gibt es wieder Wissenswertes rund um den Dialekt – diesmal geht es um Kulinarisches und um die Wochentage.

Von Ludwig Zehetner

Mail an die Redaktion Sind das etwa Ananas? Foto: Mahmoud Ajjour/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Roubba und Ananas

Bei den Erdbeeren hat man früher sprachlich unterschieden zwischen den in freier Natur wachsenden Walderdbeeren und den größeren Gartenerdbeeren. Erstere nannte man „Rotbeeren, Rotbeerl“, ausgesprochen „Roubbirl, Roubba, Rouwa“, die anderen bezeichnete man als „Ànànàs“. Die wirklichen Ananasfrüchte aus den Tropen waren dann „Hawaii-Ananas“. Dies ist lange her. In jüngerer Zeit hat man den Namen „Roubba“ auch verwendet für die im Garten oder feldmäßig angebauten Erdbeeren. Der Regensburger Stadtteil Keilberg war lange Zeit berühmt für die ausgedehnten Erdbeerplantagen. Dies trug den Bewohnern die scherzhaften Bezeichnungen „Roubbal-Ranger (-Räindscha)“ oder „Rouborigines (Rouba’ridschines)“ ein – sehr originelle Wortschöpfungen, bestehend aus einem bairischen und einem englischen Wort (Ranger für Bauer; Aborigines heißen die Ureinwohner Australiens). In einem Gedicht von Eugen Oker heißt es: „mei grousmuada / hod an naschn glam / däi isst da foa johanni / koi roubba niad“ (Meine Großmutter hat einen närrischen Glauben. Sie isst vor Johanni (24. Juni) keine Erdbeeren).

Diese Frage kam von Richard Stegerer

A Zeitlang is-a lawääd gwen

In bestimmten Gegenden Österreichs verwendet man „lab, lawe“ im Sinn von: lau, mild (Witterung), unentschlossen, halbherzig (Menschen). Bei uns kennt man das Eigenschaftswort „làwlad“ (lauwarm). Eine Variante davon scheint „lawääd“ zu sein. Dies ist aber nicht der Fall. Während „lawe, làwlad“ auf der ersten Silbe betont werden und zum Wortstamm mittelhochdeutsch „lâ, lâwes“, neuhochdeutsch „lau“ gehören, trägt „lawääd“ die Betonung auf der zweiten Silbe; es bedeutet: matt, erschöpft, kränklich. Von einem Menschen heißt es, nach seinem Unfall sei er „a Zeitlang recht lawääd gwen.“ Der ungewöhnliche Wortakzent verweist auf die Herkunft aus dem Französischen, nämlich von „la bête“, das Tier. Beim Kartenspiel ein bestimmtes Blatt mit der Abbildung von „la bête“ zu haben, bedeutete: schlechte Chancen, Pech, Verlust. Wenngleich es selten geworden ist, hört man das Wort „lawääd“ gelegentlich noch in Bezug auf Sachen, die schadhaft sind, und auf Menschen in schlechtem Gesundheitszustand.

Eine Klärung für Dr. Robert Sedlaczek

Die Namen der Wochentage



Aus dem nördlichen Landkreis Straubing-Bogen stammt das folgende Verserl, das sämtliche bairischen Namen der Wochentage enthält. „En Moda moch e blau, / en Iada kon e no nix dou, / en Micka is der Dog, wou i nix dou mou, / en Pfinzda sauf e mar an Rausch, / en Freida schlofe n aus, / en Samsda lou e me butzn und schean, / daß e en Sunda de heile Mess ko hean.“

Die bairischen Bezeichnungen „Irda“ (für Dienstag) und „Pfinzda“ (für Donnerstag) hört man immer seltener. Sie sind ehrwürdigen Alters, gehen aufs Gotische und Altgriechische zurück. Der Tag nach dem Montag hieß bei den alten Griechen „Areõs heméra“ (Tag des Kriegsgottes Ares). Die benachbarten Ostgoten übernahmen die Bezeichnung, deuteten sie allerdings um zu „Areinsdags“, womit sie den Presbyter Arius († 336) ehrten, den Begründer ihrer Form des Christentums. Im Zuge der Völkerwanderung gelangte das Wort in unsere Gegend, und aus „ari“ wurde „er“, dieses wiederum zu bairisch „ir“. „Irta, Iada“, ebenso „Erchta, Eachta, Iuchta“ und andere Nebenformen sind die mundartlichen Lautungen für „Ertag, Erchtag“ – so wäre die schriftsprachliche Form. In „Pfinzda“ steckt der griechische Zahlwortstamm „pent“ (‚fünf‘; vgl. Pentagramm, Pentagon). In der traditionellen Zählung der Wochentage, beginnend mit dem Sonntag, ist der Donnerstag der 5. Tag, griechisch. „pémpte heméra“. Nach den Regeln der Konsonantenverschiebung wurde aus dem „p“ im Anlaut ein „pf“, aus „t“ ein „ts = z“ (vgl. lateinisch „pilum, planta, tegula“ – deutsch „Pfeil, Pflanze, Ziegel“), und der Lautfolge „-en-“ entspricht deutsch „-in-“ (vgl. „census – Zins“). Die Entwicklung von „pent“ zu „pfinz“ ist also exakt nach den Lautgesetzen verlaufen.

Zu einer Aufzeichnung von Sigrid Grassl

D’Schnufl is’s Beste



Nach der Schlachtung eines Schweins gibt es Brüttsuppe (Briedsuppm) und Schlachtschüssel, und darin sind neben Blut- und Leberwürsten auch die Ohren und der Rüssel enthalten. Der Genießer weiß: Eine wahre Delikatesse ist die „Schnufl“ – der Rüssel des Schweins, das Organ, mit dem es schnufelt. Das Verb „schnufeln“ wird immer seltener verwendet; stattdessen gebraucht man die Varianten „schnüffeln“ oder „schnuppern“, die ursprünglich nur in Norddeutschland bekannt waren. Wer Verborgenes aufzudecken sucht, ist ein „Schnufler“, wühlt sozusagen wie ein Schwein mit dem Rüssel, mit der „Schnufel“. Wie bei „schnufeln“ nimmt auch der Gebrauch des Wortes „schnaufen“ (atmen) ab, erst recht bei „Schnaufer(er)“ (Atem, Atemzug). „Bergauf ist ihnen der Schnauferer ausgegangen“, hat man gesagt; heute hört man stattdessen „Puste“ (völlig unpassend ausgesprochen mit behauchtem harten P und langem u). Dass statt „blasen“ viele Leute „pusten“ sagen, gehört ebenfalls zu den beobachtbaren Fehlgriffen von Einheimischen, die ihre eigentliche Muttersprache verdrängen.

Feststellungen

von Rudolf Mörtl

Stellen Sie Ihre Fragen! Leser fragen – der Dialektforscher antwortet: Regelmäßig beantwortet der Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Ludwig Zehetner Dialekt-Fragen. Die Serie erscheint am letzten Freitag im Monat.

Sie können Ihre Fragen als E-Mail an dialekt@mittelbayerische.de schicken oder Sie folgen uns auf Facebook unter www.mittelbayerische.de/facebook. Ihre Briefe richten Sie an Mittelbayerische Zeitung, Bayernredaktion, Stichwort: Dialekt, Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg.

Hoagascht und Roggafaschtn

Für gesellige Zusammenkünfte von Nachbarn, Freunden und Verwandten kennt das Bairische je nach Gegend unterschiedliche Bezeichnungen. Weit verbreitet ist „Sitzweil“. In der Oberpfalz sagt man dazu „Hutzenabend, Hutzengehen (Hutza-Oumd, Huuza-

gäih)“, im Bayerischen Wald „Rockenreise (Roggarois)“, im Chiemgau „Rockenfahrt (Roggafascht)“, in Oberbayern „Heimgart(en) (Hoagartn, Hoagart, Hoagad, Hoagascht)“. Durch die Sendereihe „Boarischer Hoagascht“ des Bayerischen Rundfunks wurde die letztere Form allgemein bekannt.

Völlig verfehlt ist die Deutung, „Hoagascht“ sei die mundartliche Lautung von „hoher Gast“. Im südlichen Oberbayern sowie im angrenzenden Tirol wandelt sich nämlich die Konsonantenfolge „rt“ zu „scht“, so dass „Fahrt, Gart“ zu „Fascht, Gascht“ werden (Bart, einort (irgendwo) – Boscht, anouscht). Schmeller schreibt zum Brauch der Rockenstuben: „mit dem Spinnrocken oder vielmehr Spinnrad, überhaupt mit weiblichen Arbeiten, auf Besuch gehen“ (Band II, Spalte 47). Das galt im 19. Jahrhundert. Heute versteht man unter „Hoagascht“ nichtkommerzielle volkstümliche Musik und Unterhaltung.

Zu einer Frage von Margot und Balthasar Heindl

