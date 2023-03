Frühjahrskur Sie möchten abnehmen? Dann Eiweiß mit Obst kombinieren von Sandra Hiendl

Wer zu einem Apfel einen Joghurt dazu isst, bleibt bis zu zwei Stunden lang satt. Foto: Adobe Stock

Regensburg, Stadt.Eine eiweißbasierte Ernährung mit weniger Kohlenhydraten – darauf setzt Julia Axer. Die Oecotrophologin ist überzeugt, dass Abnehmen nur auf moderatem Weg erfolgen kann, bei dem auch Zwischenmahl- zeiten erlaubt sind. Fasten hingegen halte niemand auf Dauer durch.

Ganz ohne Kohlenhydrate geht es nicht. Muss es auch nicht, wie Julia Axer betont. „Wer langfristig abnehmen möchte, braucht Kohlenhydrate, aber eben weniger und vor allem die guten, die langsamer ins Blut gehen. Und viel Eiweiß“, ist die Oecotrophologin mit Praxen in Regensburg und Kelheim überzeugt. Abgerundet am besten mit zwei Litern Wasser täglich und fünf Portionen Obst und Gemüse.







„Obst nie alleine essen“

„Ich rate immer, Obst nie alleine zu essen, sondern immer in Kombination mit Eiweiß, sprich zum Beispiel einen Apfel mit Quark oder Joghurt zu mischen. Und wer gerne mal ein Stück Schokolade isst, sollte sie auch am besten über Joghurt hobeln. Das hält zwei Stunden lang satt“, betont die 48-Jährige. Diese Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweiß habe vielen Abnehmwilligen bereits sehr gut geholfen. Auch Melina Volland, die auf diese Weise ihr konnte.

Wichtig ist, sich nicht zu kasteien, denn Fasten hält kein Mensch auf Dauer durch, ist die Ernährungsexpertin überzeugt. Und gerade die Dauer sei entscheidend, denn wer langfristig sein Gewicht reduzieren möchte, müsse sich auch Zeit dafür eingestehen. „Nach etwa sechs Monaten legt sich meist der Schalter um, dann komme die Gewöhnung und die Routine“, versichert Julia Axer.

Zwischenmahlzeiten gegen den Jojo-Effekt

Sie rät, sich neben den Hauptmahlzeiten auch Zwischenmahlzeiten gönnen. Der Körper muss darauf vertrauen, dass er regelmäßig etwas zu essen bekomme, auch wenn die Mengen für eine Weile geringer ausfallen. So bekommt er nicht das Gefühl, dass eine Hungerzeit anbreche und gebe bereitwillig überschüssigen Ballast ab. Dies beugt einem Jojo-Effekt vor. Wer drei Mahlzeiten bevorzugt, nimmt die Zwischenmahlzeiten am besten als Dessert hinzu. „Lassen Sie nichts weg. Vertrauen Sie auf die Mengen. So erhalten Sie die notwendigen Nährstoffe und fühlen sich fit und konzentriert und können auf diese Weise pro Woche ein halbes bis ein Kilo verlieren.“

Wichtig sei zudem, sich nichts zu verbieten. Wer ab und zu ein Stück Schokolade brauche oder die berühmte Nuss-Nougat-Creme zum Frühstück liebt, sollte sie sich gönnen. Auch die Zielsetzung spielt eine große Rolle, weiß die Ernährungsexpertin aus langjähriger Erfahrung. „Menschen, die viel abnehmen möchten, sollten sich nicht sagen ,wie soll ich es schaffen, 30 Kilo abzunehmen?‘, sondern vielmehr einfach mit dem ersten Kilo beginnen, damit muss man anfangen.“

Julia Axer ist für Fragen rund ums gesunde Abnehmen am Mittwoch, 8. März, von 11 Uhr bis 12 Uhr unter 0941/2979595 erreichbar.