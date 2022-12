Reut/Tann Sie wollte sich befreien: Auto kippt nach Unfall auf Beifahrerin (18)

Auf den Rädern kam das Auto des 31-Jährigen zum Teil neben der Fahrbahn zum Stehen.

Als sie nach dem Zusammenstoß aus dem auf der Fahrerseite liegenden Auto klettern wollte, kippte das Auto auf die 18-jährige Beifahrerin.

Mittels Rettungshubschrauber kam die Frau ins Krankenhaus.

Reut.Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagvormittag auf der Kreisstraße PAN 15 zwischen Zimmern und Tann gekommen. Drei Beteiligte wurden dabei verletzt, eine 18-Jährige so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Nach Angaben der Polizei hatte sie versucht, sich aus dem auf der Fahrerseite zum Liegen gekommenen Auto zu befreien, als das Fahrzeug umkippte und die junge Frau unter sich begrub. Alle Unfallbeteiligten wohnen im Landkreis Rottal-Inn.







Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-Jähriger gegen 10.25 Uhr mit seinem Auto in Richtung Tann unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß die 18-Jährige. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet der junge Mann beim Weiler Prinz auf die Gegenfahrbahn. Ein 31-Jähriger, der mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Fahrzeuge kamen beide von der Straße ab. Während das Auto des 31-Jährigen auf den Reifen zum Teil neben der Straße zum Stehen kam, blieb der Wagen des 21-Jährigen auf der Fahrerseite liegen.

18-Jährige klettert aus Fahrzeug - dann kippt das Auto

Als die 18-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug kletterte, kippte das Auto und blieb auf der Beifahrerin liegen. Ersthelfern gelang es nach Auskunft der Polizei, die junge Frau zu befreien. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. „Nach Rücksprache mit dem Krankenhaus ist die 18-Jährige derzeit nicht mehr in akuter Lebensgefahr“, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die beiden Fahrzeuglenker wurden zur Sicherheit ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Gutachter zur Unfallstelle beordert, um die genaue Ursache zu klären. Das Auto des 21-Jährigen wurde sichergestellt.

Die Kreisstraße PAN 15 war für etwa vier Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Tann und die Feuerwehr Randling, der die Einsatzleitung oblag, waren mit mehr als 20 Einsatzkräften vor Ort, leiteten den Verkehr um und reinigten die Fahrbahn.

