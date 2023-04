Nürnberger Land Sieben Menschen bei Auffahrunfall auf A73 verletzt

Sieben Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 73 bei Nürnberg verletzt worden. Zunächst habe ein 27-Jähriger den vor ihm stauenden Verkehr zu spät erkannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Trotz Bremsmanöver stieß er anschließend am Montag in das Auto vor ihm. Dieses wurde dadurch gegen zwei weitere Fahrzeuge geschoben.

dpa