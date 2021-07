Anzeige

Unfälle Sieben Menschen bei Auffahrunfall im Allgäu verletzt Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße bei Balzhausen im Landkreis Günzburg sind am Freitagnachmittag sieben Menschen verletzt worden.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Balzhausen.Wie die Polizei mitteilte, bog ein Auto in einen Feldweg ein. Der 71-jährige Fahrer eines nachfolgenden Kleinbusses fuhr in die Beifahrerseite des abbiegenden Autos, beide Fahrzeuge wurden in einen Graben geschleudert. Die beiden Insassen des Autos mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, seine Beifahrerin und fünf leicht verletzten Insassen des Kleinbusses, die auf dem Nachhauseweg von ihren Arbeitsstellen waren, wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gefahren.

