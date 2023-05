Verkehr Sieben Verletzte bei Unfall in Niederbayern

Bei einem Unfall in Niederbayern sind sieben Menschen teilweise schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger war laut Polizei am späten Sonntagabend mit seinem Auto in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) unterwegs. Beim Queren einer Staatsstraße missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 63 Jahre alten Mannes. Auf der Kreuzung stießen die beiden Autos zusammen. Sowohl die drei Mitfahrer im Auto des 53-Jährigen, als auch die zwei im Auto des 63-Jährigen wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

dpa