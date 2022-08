Würzburg Sieben Verletzte nach Brand in Imbissladen

Nach dem Brand in einem Imbissgeschäft in Würzburg sind am Dienstagnachmittag sieben Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte sei bereits dichter Rauch aus dem Laden gedrungen, teilte die Feuerwehr mit.

dpa