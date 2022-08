Leichtathletik-EM Siebenkämpferinnen vor Entscheidung

Zwei Tage nach Zehnkampf-Gold von Niklas Kaul wollen die deutschen Siebenkämpferinnen an diesem Donnerstag bei ihrer Medaillenentscheidung rauschende EM-Atmosphäre aufsaugen. Carolin Schäfer und Sophie Weißenberg sind nach dem ersten Wettkampftag bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München in der Verfolgerrolle. „Natürlich pusht einen das, wenn man weiß, die Jungs haben so krass vorgelegt“, sagte die Leverkusenerin Weißenberg, „dann will man auch sein Bestes zeigen und möglichst nachziehen.“

dpa