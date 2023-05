Kultur Siebenstündiges Stölzl-Stück eröffnet das Theatertreffen

Das Theatertreffen in Berlin wird am Freitagnachmittag mit einer außergewöhnlich langen Inszenierung des Regisseurs Philipp Stölzl eröffnet (16.00; vorher 15.15 Begrüßung). „Das Vermächtnis“ ist eine Produktion des Münchner Residenztheaters. In etwa sieben Stunden entwirft das Bühnenstück vom Bayerischen Staatsschauspiel (frei nach dem Roman „Howards End“) ein Sittenbild der New Yorker Gay Community und dreht sich als Gesellschaftspanorama um das womöglich zerbrechliche Erbe des Schwulenaktivismus der 80er. Das Theatertreffen zählt zu den großen Bühnenfestivals. Eine Jury lädt jährlich die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein.

dpa