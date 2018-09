Kegeln Sieg im Tandem Huth/Gesierich sind bayerische Meister bei den Herren.

Oskar Huth und Michael Gesierich siegten. Foto: Waeber

REGENSBURG.Auf der Achtbahnenanlage an der Dechbettener Straße fanden die Bayerischen Meisterschaften im Tandem statt. Dabei holten sich Michael Gesierich und Oskar Huth den Titel bei den Herren.

Zunächst mussten die Teilnehmer in die Qualifikation. Von den jeweils 16 Paaren in den Disziplinen Männer, Frauen und Mixed qualifizierte sich die Hälfte für das Halbfinale. Die danach übrig bleibenden vier Paare bestritten den Endlauf. Die beiden Neu- SC-ler gingen die Qualifikation mit 362 Kegel und Platz fünf ruhig an. Im Halbfinale ließen sie dem favorisierten Team Herbert Wagner und Werner Stössl aus München mit 337:295 Kegel bei 3:1 Satzpunkten nicht den Hauch einer Chance. Den Endlauf in einem Viererfeld gestalteten Huth und Gesierich souverän und holten 14 von möglichen 16 Satzpunkten.

Insgesamt schnitten die Oberpfälzer Vertreter sehr gut ab. Mit Lukas Hoffman und Martin Kräh landete ein Paar aus Neukirchen/HB auf Rang zwei, nur zwei Satzpunkte hinter dem Regensburger Siegerpaar. Jens Paukstadt und Markus Obermeier vom FSV Sandharlanden kamen auf Rang fünf. Bei den Frauen holten sich Jana Peter und Anna-Lena Lippert vom ASV Fronberg die Bronzemedaille. Im Mixed kamen Evelin Diermeier und Rudolf Braun auf Platz zwei. (odw)