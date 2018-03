Fussball Sieg in Ingolstadt? Dynamo will sich der Sorgen entledigen Sowohl nach oben als auch nach unten ist vieles möglich, Sieg oder Niederlage entscheiden über gesichertes Mittelfeld oder weiter Abstiegskampf. Vieles spricht für eine Punkteteilung im Duell zwischen Ingolstadt und Dresden.

Mail an die Redaktion Dynamos Trainer Uwe Neuhaus steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv

Dresden.Dynamo Dresden kann sich am Samstag mit drei Punkten (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt endgültig der größten Sorgen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga entledigen, mit einer Niederlage aber auch wieder tief hineinrutschen.

AUSGANGSLAGE: Auf den ersten Blick rangiert das Team von Uwe Neuhaus mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, hat aber nur fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang.

Tief im Abstiegsstrudel steckt derzeit der FC Ingolstadt, der nach fünf sieglosen Spielen in Serie einen Punkt hinter Dynamo auf Platz elf der Tabelle platziert ist. Die Ansprüche des Bundesliga-Absteigers waren andere, nun ist man fast schon zum Siegen verdammt.

PERSONAL: Bis auf Sören Gonther kann Uwe Neuhaus aus dem Vollen schöpfen. Unter der Woche stieg auch Dynamo-Kapitän Marco Hartmann wieder ins Mannschaftstraining ein, ist voll belastbar. Ihm fehlt allerdings wie auch Pascal Testroet die Wettkampfpraxis, Ausdruck dessen war auch sein Muskelkater nach den ersten Einheiten.

Auch Ingolstadts Coach Stefan Leitl hat wieder Alternativen. Der Ex-Dresdner Stefan Kutschke, Almog Cohen und Alfredo Morales sind nach abgelaufenen Sperren wieder zurück, Christian Träsch hat seinen grippalen Infekt überwunden. Nur der länger verletzte Angreifer Dario Lezcano fehlt weiter.

BILANZ: Im Hinspiel gab es ein 2:2, nachdem Dynamo bereits mit zwei Toren zurücklag. Doch Niklas Kreuzer und Peniel Mlapa glichen im Oktober noch zum Dresdner Punktgewinn aus. Es war bereits die sechste Punkteteilung zwischen beiden Teams, zweimal gewann Ingolstadt, nur einmal Dresden. Bei den „Schanzern“ konnte Dynamo in vier Anläufen noch nie siegen, hat bisher aber auch nur einmal verloren.

DUELL DER DYNAMO-TORJÄGER: Vergangenheit trifft auf Zukunft - Stefan Kutschke auf Moussa Koné. 21 Mal traf Kutschke in 50 Pflichtspielen für Dynamo, im vergangenen Sommer wechselte er nach Ingolstadt. In Moussa Koné trifft er nun auf seinen Nachfolger. Der 21 Jahre alte Senegalese ist mit fünf Toren in sechs Partien derzeit Dynamos Lebensversicherung im Abstiegskampf.

STIMMEN: „Die Situation ist noch immer alles andere als sicher. Deswegen ist jedes Spiel brutal wichtig, um da unten schnell rauszukommen.“

(Niklas Hauptmann, Mittelfeldspieler SG Dynamo Dresden)

„Am liebsten mittwochs in der Champions League.“

(Dresdens Coach Uwe Neuhaus auf die Frage, an welchem Wochentag er denn am liebsten spielt.)