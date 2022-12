Trainingszentrum Siemens bündelt Qualifizierung in Digitalisierungsakademie

Siemens will seine Belegschaft mit einer eigenen Digitalisierungsakademie durch die Transformation der Wirtschaft begleiten. In der „SiTecSkills Academy“ sollen deutschlandweit 19 regionale Trainingszentren Kompetenzen für den „digitalen Wandel im Arbeitsumfeld“ schärfen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Damit will Siemens die „Beschäftigungsfähigkeit“ seiner Mitarbeiter sichern - also dafür sorgen, dass sie auch in Zukunft das können, was das Unternehmen braucht.

dpa