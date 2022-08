Quartalszahlen Siemens droht erster Quartalsverlust seit 2010

Eigentlich laufen die Geschäfte bei Siemens solide, doch wegen einer Milliarden-Abschreibung auf die Minderheitsbeteiligung an der ehemaligen Energietechniksparte Siemens Energy droht der erste Quartalsverlust seit der Finanzkrise. Nachdem die Münchner selbst die Corona-Krise in „schwarzen Zahlen“ gemeistert haben, könnte nun die Abschreibung auf die Anteile an Siemens Energy unter dem Strich für ein Minus sorgen.

dpa