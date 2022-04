Anzeige

Köln.Moderator Florian Silbereisen (40) hat sich in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstagabend an seinen eigenen Liebeskummer erinnert. „Genau so ist bei mir eine wunderschöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen“, sagte er, nachdem Kandidat Gianni die 80er-Jahre-Ballade „Hold me now“ von Johnny Logan gesungen hatte. Dass der 17-Jährige bei diesem Lied noch lachen könne, liege wohl daran, dass er selbst noch keine Trennung erleben musste, mutmaßte Silbereisen. Denn dabei vergehe einem das Lachen.

Silbereisen war viele Jahre mit Schlagerstar Helene Fischer zusammen, Ende 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt. Ob er mit seinen Aussagen auf diese Trennung anspielte, sagte er allerdings nicht.