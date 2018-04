Eishockey

Silbergewinner Fauser: „ein oder zwei Monate“ kein Eishockey

Eishockey-Silbergewinner Gerrit Fauser muss nach seiner Schulter-Operation noch „ein oder zwei Monate“ pausieren. „Wir sind voll im Plan. Ziel ist es, dass ich beschwerdefrei in die neue Saison starten kann“, sagte der Angreifer der Grizzlys Wolfsburg am Montag am Rande einer Ehrung in Landshut der Deutschen Presse-Agentur. Der 26-Jährige ist einer von mindestens neun Nationalspielern aus dem Sensationsteam von Pyeongchang, die Bundestrainer Marco Sturm bei der Weltmeisterschaft vom 4. bis 20. Mai in Dänemark nicht zur Verfügung stehen. „Ich hätte gern mitgeholfen“, sagte Fauser.