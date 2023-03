Löscheinsatz Silo brennt auf Sägewerksgelände im Oberallgäu

Ein Silo auf dem Gelände eines Sägewerks in Wiggensbach (Landkreis Oberallgäu) hat gebrannt. Verletzt wurde in der Nacht zum Freitag niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer habe nicht auf das Werk übergegriffen, angrenzende Gebäude könnten aber in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Rund 100 Einsatzkräfte rückten an. Eine nahe gelegene Straße musste für die etwa zweistündigen Löscharbeiten gesperrt werden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf 50.000 bis 100.000 Euro.

dpa