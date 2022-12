Fürth Silvesterböller durch Fenster geworfen: Schlafzimmer brennt

Ein durch ein geöffnetes Fenster geworfener Böller hat im mittelfränkischen Fürth ein Bett in Brand gesetzt. Die Bewohnerin konnte das Feuer selbst löschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der von einem bislang Unbekannten geworfene Silvesterböller war am Dienstagabend im Schlafzimmer der 33-Jährigen gelandet. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im hohen dreistelligen Bereich.

dpa