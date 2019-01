Jahreswechsel Silvesterrakete trifft 11-Jährigen am Bein

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Wallerstein.Ein 11-Jähriger ist an Silvester im schwäbischen Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) von einer Rakete am Bein getroffen worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 46-Jähriger die Rakete aus einer Flasche abschießen. Dabei stürzte die Flasche um, die Rakete zündete und traf den 11-Jährigen am Bein. Der Junge kam mit leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus.