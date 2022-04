Anzeige

Rottal-Inn Simbacher Feuerwehr rettet Katze mit Wasserwerfer Die Freiwillige Feuerwehr in Simbach am Inn in Niederbayern hat eine auf einem Baum festsitzende Katze mit Hilfe eines Wasserwerfers gerettet. Der Baum sei etwa 45 Meter vom befestigten Untergrund entfernt gewesen - dafür habe die Reichweite des Wasserwerfers ausgereicht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Für den Einsatz eines Fahrzeuges mit Drehleiter wäre der Boden zu weich gewesen. Und um hinaufzuklettern war der Baum zu dünn. Die Katze landete schließlich in einem Fangnetz. Zuvor hatte die „Passauer Neue Presse“ über den Fall berichtet.

dpa

Mail an die Redaktion Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei der Aktion am Mittwoch war auch der Versuch misslungen, die Katze mit einer Drohne zu irritieren, um das Tier auf diese Weise zum Sprung in das Fangnetz zu bewegen. So entschieden sich die Feuerwehrleute schließlich für den vorsichtigen Einsatz von Tanklöschfahrzeug mit Wasserwerfer und regulierbarem Wasserstrahl. „Wir wollten ja die Katze nicht grob vom Baum spritzen", sagte Kommandant Michael Jetzlsperger der Zeitung.

Bei der Aktion am Mittwoch war auch der Versuch misslungen, die Katze mit einer Drohne zu irritieren, um das Tier auf diese Weise zum Sprung in das Fangnetz zu bewegen. So entschieden sich die Feuerwehrleute schließlich für den vorsichtigen Einsatz von Tanklöschfahrzeug mit Wasserwerfer und regulierbarem Wasserstrahl. „Wir wollten ja die Katze nicht grob vom Baum spritzen“, sagte Kommandant Michael Jetzlsperger der Zeitung.