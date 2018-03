Regierung Sind das Söders Minister? Markus Söder muss ein Kabinett bilden, das für Neuanfang und Aufbruch in Bayern steht. So könnte es aussehen.

Am vergangenen Freitag wurde Markus Söder zum Ministerpräsidenten gewählt. Nun muss er ein Kabinett bilden. Söder hat bei der Berufung seines Kabinetts prinzipiell freie Hand. Er sollte aber alle Regierungsbezirke berücksichtigen, ebenso braucht er genügend Frauen und eine ausgewogene Mischung aus Alt und Jung. Es solle aber am Ende nicht in erster Linie um Proporz oder gar Freundschaften gehen, hieß es – die Kompetenz sei entscheidend. Söder sagte im Vorfeld: „Es soll ein Zukunftskabinett sein.“

Wir zeigen Ihnen oberhalb dieses Textes, wie das Kabinett aussehen könnte. Wischen Sie dazu in der mobilen Nutzung von rechts nach links oder benutzen sie in der Desktopversion die Pfeile rechts unter dem Bild.

