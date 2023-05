Musik Sir Simon Rattle und die Neugier auf Bayerns Blasmusik

Star-Dirigent Sir Simon Rattle will in der ersten Saison als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) die Blasmusik des Freistaats kennenlernen. Rund ein Jahr lang will das Orchester mit Laienensembles aus ganz Bayern mehrere Stücke einstudieren und sie beim „Symphonischen Hoagascht“ am 7. Juli 2024 in München spielen.

dpa