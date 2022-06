Kultur Sisi und ein berühmter Räuber: Filmfest wird eröffnet

Kinozeit in München: Am Donnerstag (20.00 Uhr) beginnt das Filmfest. Bei der Eröffnung bekommen die Ehrengäste in der neuen Isarphilharmonie das Historiendrama „Corsage“ von Marie Kreutzer zu sehen. Vicky Krieps spielt darin die österreichische Kaiserin Elisabeth, die zwar als „Sisi“ von aller Welt bewundert wird, gleichzeitig aber mit den vielen Beschränkungen, Auflagen und Erwartungen bei Hofe kämpft.

dpa