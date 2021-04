Anzeige

Fussball Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees beginnt Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union entscheidet heute über die EM-Gastgeber und die Reform des Europapokals.

Die offiziellen Spielbälle der UEFA Champions League liegen vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen FC Liverpool und Real Madrid im Anfield-Stadion auf dem Rasen. Zwölf europäische Fußball-Spitzenclubs wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Superliga gründen.

Montreux.Die Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees soll an diesem Montag wie geplant um 9.00 Uhr beginnen. Auch nach der offiziellen Ankündigung von zwölf europäischen Top-Clubs zur Gründung einer Super League gab es zunächst keine Änderungen im geplanten Ablauf, wie ein UEFA-Sprecher mitteilte. Unklar war zunächst, welche Auswirkungen die Mitteilung der Vereine in der Nacht zum Montag auf den geplanten Beschluss einer tiefgreifenden Europapokalreform haben wird.

Pläne für eine eigene Liga

Sechs Clubs aus England und je drei aus Spanien und Italien, darunter der FC Liverpool, Real Madrid und Juventus Turin, hatten in der Nacht so konkret wie nie ihre Pläne für eine eigene Liga veröffentlicht. Diese stünde in direkter Konkurrenz zur Champions League der UEFA, die diese Pläne wie auch der Weltverband FIFA und etliche nationale Ligen und Verbände scharf kritisierte. Deutsche Clubs sind nicht unter den Vereinen, die die Gründung einer Super League angekündigt haben. Dies lobte die UEFA explizit. In einigen Ländern hat die Debatte bereits eine politische Ebene erreicht. So nannte der britische Premierminister Boris Johnson die Super-League-Pläne „schädlich“.

München als Co-Ausrichter?

In der Sitzung soll ab 9 Uhr unter anderem geklärt werden, ob die bayerische Landeshauptstadt München auch ohne Garantie für die Durchführung der vier EM-Partien vor Zuschauern Co-Ausrichter bleiben darf. Neben München, wo die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase spielen soll, sind Bilbao und Dublin die Wackelkandidaten. Neun Gastgeber haben die Zulassung zumindest einiger Zuschauer bereits garantiert.

Die tiefgreifende Reform des Europapokals muss dem Vernehmen nach nur noch abgesegnet werden. Ab 2024 soll die Champions League mit 36 statt 32 Teilnehmern in einem neuen Modus gespielt werden, was zu deutlich mehr Partien führt. Zwei der vier neuen Plätze sollen dabei nicht mehr wie bislang üblich aufgrund von Leistungen aus der vorigen Saison vergeben werden. Stattdessen sollen dafür die Platzierungen der Vereine in der UEFA-Fünfjahreswertung ausschlaggebend sein.

