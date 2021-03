Anzeige

Auto Sixt macht zwei Millionen Euro Gewinn Der Autovermieter schloss 2020 mit 81,5 Millionen Euro Verlust vor Steuern ab, aber dennoch unterm Strich ein Plus erreicht.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug des Mietwagenanbieters Sixt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Pullach.Der Umsatz bei Autovermieter Sixt war wegen Reisebeschränkungen und Lockdowns in der Corona-Pandemie von 2,5 auf 1,5 Milliarden Euro eingebrochen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die weiterhin stabile Auslastung der Stadtbüros sowie die Bereiche Langzeitmiete und Auto-Abos hätten einen verhindert. Der scheidende Vorstandschef Erich Sixt sagte, in Europa habe Sixt schwarze Zahlen erwirtschaftet und in den USA massiv investiert. „Mit dem Erwerb hochattraktiver Airport-Stationen in den USA haben wir unsere Internationalisierungsstrategie vorangetrieben“, sagte er. Das Auto-Abo-Angebot sei erfolgreich gestartet worden. Eine Prognose für das laufende Jahr gab er nicht. Er sei „vorsichtig optimistisch, dass wir nach dem Ende von Kontaktverboten und Reiserestriktionen wieder in einen Wachstumsmodus kommen werden“.

Der Vorstandschef und Großaktionär Erich Sixt will im Juni, kurz vor seinem 77. Geburtstag, auf den Posten des Aufsichtsratschefs wechseln. Seine beiden Söhne Alexander und Konstantin Sixt, die schon seit 2015 im Vorstand sind und die Digitalisierung vorangetrieben haben, sollen dann gemeinsam Co-Vorstandschefs werden.

