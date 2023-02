Autovermieter Sixt rechnet mit „erheblichem“ Umsatzwachstum 2023

Der Autovermieter Sixt rechnet wegen einer anhaltend hohen Nachfrage und höheren Preisen im laufenden Jahr mit einem deutlichen Wachstum und will seine Aktionäre am bisherigen Erfolg teilhaben lassen. 2023 dürfte der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum „erheblich“ steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Pullach nahe München mit.

dpa