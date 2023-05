Auto Sixt setzt weiter höhere Mietwagenpreise durch

Die Reiselust der Kunden spielt dem Autovermieter Sixt weiter in die Karten. Allerdings bekommt das Unternehmen bei den Kosten die Inflation zu spüren. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 695 Millionen Euro, wie Sixt am Donnerstag in Pullach bei München mitteilte.

dpa