Kirche Skandal lässt die Domspatzen nicht los Ein Fernsehbeitrag lenkt den Fokus auf sexuelle Gewalt unter Schülern. Die Vorwürfe sind nicht neu – und werden untersucht.

Von Louisa Knobloch

Merken

Mail an die Redaktion Das Gymnasium der Regensburger Domspatzen: Auch unter Schülern soll es hier in der Vergangenheit zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Acht Jahre ist es her, dass der Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen bekannt wurde. Im vergangenen Sommer legte der mit der Aufklärung der Vorfälle betraute Rechtsanwalt Ulrich Weber seinen Abschlussbericht mit erschütternden Zahlen vor. Rund 500 Betroffene seien zwischen 1945 und 1992 Opfer körperlicher Gewalt geworden, in 67 Fällen kam es zu sexueller Gewalt.

Nun meldet sich erneut ein ehemaliger Domspatz zu Wort und erhebt schwere Vorwürfe – allerdings nicht gegen Priester und Erzieher, sondern gegen Mitschüler. In der ARD-Sendung „Report Mainz“, die am Dienstagabend ausgestrahlt wurde, berichtet Thomas M., der das Internat von 1987 bis 1992 besucht hatte, von sexuellen Übergriffen: „Es hatte System und war gängige Praxis, dass sich ältere Schüler an jüngeren Schülern vergriffen haben.“ In den Internatszimmern, unter der Dusche, im Schwimmbad oder auf Konzertreisen sei es zum Missbrauch gekommen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme reagierten Domspatzen und Bistum am Mittwoch „mit Erschütterung und Bedauern“ auf den Bericht. „Unser Ziel ist, dass denen geholfen wird, denen Unrecht geschehen ist, und dass die, die schuldig geworden sind, zur Rechenschaft gezogen werden“, schreiben Chormanager Christof Hartmann für die Stiftung Regensburger Domspatzen und Clemens Neck, Pressesprecher des Bistums Regensburg.

2010 und 2015 gab es Kontakt

Die Macher des Fernsehbeitrags sehen in den Vorwürfen „ein ganz neues Kapitel im Missbrauchsskandal“ eröffnet. Allerdings hatte Thomas M. bereits im März 2010 dem „Spiegel“ von seinen Erfahrungen berichtet. So sei er im Internat von älteren Schülern vergewaltigt worden. Auch an die damalige Missbrauchsbeauftragte der Diözese hatte er sich 2010 gewandt. „Daraufhin leitete die Diözese die Informationen an die Staatsanwaltschaft Regensburg weiter. Das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen ist uns nicht bekannt“, heißt es in der Stellungnahme. Es ist anzunehmen, dass die Taten wie so viele andere auch inzwischen verjährt waren.

Im Mai 2015 habe sich M. nochmals an die Diözese gewandt, eine Einladung des aktuellen Missbrauchsbeauftragten Dr. Martin Linder aber nicht angenommen, schreiben Neck und Hartmann. Linder werde jetzt erneut versuchen, „Kontakt mit Herrn M. aufzunehmen und ihm unsere Hilfe anzubieten“.

Weitere Studie ist in Arbeit

Als Beleg dafür, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, führt der Fernsehbeitrag den Fall von Christian F. an. Der Krankenpfleger, selbst ehemaliger Domspatz, war unter anderem wegen des Missbrauchs von zwei Schülern des Domspatzen-Gymnasiums 2016 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Einer der Fälle soll sich bereits während der gemeinsamen Internatszeit ereignet haben. F. soll sich gezielt das Vertrauen der jüngeren Schüler erschlichen haben.

Obwohl im Abschlussbericht des Bistums sexuelle Gewalt unter Schülern explizit erwähnt werde, sei diese nicht Bestandteil der Aufklärungsarbeit gewesen, kritisieren die Macher des „Report Mainz“-Beitrags. Sowohl Rechtsanwalt Weber als auch Hartmann und Neck verweisen dagegen auf eine sozialwissenschaftliche Studie, die im März 2019 veröffentlicht werden soll und die in Webers Abschlussbericht auch ausdrücklich erwähnt wird. Diese sei „Bestandteil des umfassenden Aufarbeitungskonzepts, wie es in der Pressekonferenz im Juli 2015 vorgestellt wurde“ und werde sich auch mit Straftaten sexueller Gewalt unter Schülern befassen. Verantwortlich für die Studie ist der Direktor der Kriminologischen Zentralstelle e. V. in Wiesbaden, Dr. Martin Rettenberger.

Lesen Sie hier einen Kommentar zum Thema:

Ein weiterer Kritikpunkt: Das Bistum Regensburg sei trotz mehrfacher Anfragen nicht zu einem Interview oder einer Stellungnahme etwa zur möglichen Mitverantwortung an den Vorfällen bereit gewesen, heißt es im Beitrag. „Leider informierte uns die Report-Redaktion trotz mehrfacher Bitte nicht über die konkreten Vorwürfe ihres Beitrags, so dass wir nicht konkret Stellung nehmen konnten“, schreibt Neck in der Stellungnahme.

Der ehemalige Domspatz Alexander Probst, der als Opfervertreter im Aufarbeitungsgremium mitwirkte, hat den „Report Mainz“-Beitrag ebenfalls gesehen. Probst selbst hat keine sexuelle Gewalt von Mitschülern erfahren. Er appelliert aber an alle Betroffenen, sich zu melden. „Es wird nichts unter den Tisch gekehrt, sondern allen Vorwürfen nachgegangen“, sagt er. Im Beitrag fordert Thomas M. die Internatsleitung dazu auf, sich dem Thema Missbrauch unter Schülern zu stellen, um solche Fälle künftig zu verhindern. Hier verweist Hartmann auf das 2002 implementierte Präventionskonzept der Domspatzen, das seither stetig weiterentwickelt werde. Hier ist nicht nur das Vorgehen bei einem Verdacht auf Missbrauch eines Schülers durch Erwachsene festgelegt, sondern auch bei Verdacht des Missbrauchs unter Schülern.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.