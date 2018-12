Ski alpin Ski-Ass Dreßen erleidet Kreuzbandriss bei Sturz: Saison-Aus

Merken

Mail an die Redaktion Thomas Dreßen aus Deutschland in Aktion. Foto: Nathan Bilow/FR37383 AP

Beaver Creek.Thomas Dreßen hat sich bei seinem bösen Sturz in der Abfahrt von Beaver Creek das vordere und hintere Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird den Rest der Saison ausfallen. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am späten Freitagabend nach einer Untersuchung des 25-Jährige in Vail/USA bekannt. Neben der schweren Blessur im Knie erlitt der Kitzbühel-Sieger der Vorsaison zudem eine Subluxation der linken Schulter. Nach einer Rückkehr nach Deutschland werde sich der Mittenwalder weiteren Untersuchungen unterziehen. Ein Comeback in der laufenden WM-Saison ist aber ausgeschlossen.