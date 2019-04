Freizeit Skifahren an Ostern: Pisten sind offen Über die Ostertage können sich Wintersportler in Südbayern noch immer über gute Ski-Bedingungen freuen.

Mail an die Redaktion Skifahrer und ein Snowboarder sitzen in einem Sessellift. Foto: Uwe Zucchi/Archivbild

Garmisch-Partenkirchen.„Wir haben aktuell eine Schneehöhe von 4,35 Metern und Pulverschnee auf den Pisten – perfekte Voraussetzungen für Ostern“, sagt eine Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn am Montag in Garmisch-Partenkirchen. Neben der Zugspitze bleiben über die Feiertage auch mehrere Bergbahnen und Lifte im Oberallgäu geöffnet.

Bis Ostermontag können Wintersportler die Talabfahrten im Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand (Oberstdorf), in Grasgehren (Obermaiselstein) und am Oberjoch (Bad Hindelang) nutzen. Auch die Hörner- und Weiherkopfbahn (Bolsterlang) sind für das obere Skigebiet in Betrieb.

Am längsten dauert der Winterbetrieb am Nebelhorn bei Oberstdorf und auf der Zugspitze: Dort endet die Saison erst am 1. Mai.

