Notfälle Skifahrer fährt gegen Absperrzaun und verletzt sich schwer

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber von unten fotografiert. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv

Kiefersfelden.Am Rande eines Skirennens im Skigebiet Sudelfeld in Oberbayern hat es am Sonntag einen Unfall gegeben. Ein 25 Jahre alter Mann sei auf einer Piste abseits der Rennstrecke vermutlich bewusstlos geworden und gegen einen Absperrzaun gefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Dort stürzte er. Der junge Mann, der laut Polizei Teilnehmer und Mitorganisator des Rennens war, sei zunächst nicht ansprechbar gewesen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirntrauma in eine Klinik, wie die Polizei weiter berichtete. Sein Gesundheitszustand sei nach ersten Untersuchungen aber als stabil bezeichnet worden.