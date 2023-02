Wintersport Skifahrerin Dürr holt Bronze im WM-Slalom Die deutsche Hoffnungsträgerin Lena Dürr hat bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich Bronze im Slalom gewonnen. Es ist die zweite Medaille für den Deutschen Skiverband bei den laufenden Titelkämpfen nach Alexander Schmids Gold im Parallelwettbewerb am vergangenen Mittwoch.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Lena Dürr aus Deutschland jubelt nach dem Gewinn der Bronzemedaille. Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

Méribel.Den Sieg in Méribel sicherte sich am Samstag überraschend die Kanadierin Laurence St-Germain, die in ihrer Karriere noch kein Weltcup-Rennen gewonnen hat. Topfavoritin Mikaela Shiffrin, die nach dem ersten Lauf noch in Führung gelegen hatte, holte Silber. Es ist die insgesamt 14. WM-Medaille der US-Amerikanerin und ihre dritte bei den Titelkämpfen in Frankreich nach Gold im Riesenslalom und Silber im Super-G.

Für Dürr ist es die erste Einzelmedaille bei einer WM. Nach dem ersten Durchgang hatte sie noch auf Rang vier gelegen. Im Finale profitierte sie vom Aus der zur Halbzeit zweitplatzierten Schweizerin Wendy Holdener und verbesserte sich noch um einen Rang.