Wintersport Skirennfahrer Straßer zur Halbzeit des WM-Slaloms Vierter

Skirennfahrer Linus Straßer liegt nach dem ersten Lauf des Slaloms der alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich dicht hinter den Podestplätzen. Der Sportler vom TSV 1860 München ist vor dem Finale in Courchevel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) Vierter. Sein Rückstand auf den führenden Österreicher Manuel Feller beträgt nur 0,14 Sekunden. Der Norweger Lucas Braathen und der Grieche AJ Ginnis, die gerade mal eine Hundertstelsekunde schneller als Straßer waren, teilen sich Rang zwei.

dpa