Wintersport Skirennfahrerin Dürr verpatzt Finale, Hilzinger überrascht

Skirennfahrerin Lena Dürr hat beim Saisonfinale die Krönung ihres herausragenden Winters klar verpasst. Die 31 Jahre alte Slalom-Spezialistin belegte am Samstag in Andorra nach zwei fehlerhaften Fahrten lediglich den 14. Platz. Nach ihrem ersten Weltcup-Sieg in ihrer Paradedisziplin Ende Januar sowie der Bronzemedaille bei der WM war Dürr mit großen Erwartungen nach Soldeu gereist.

dpa