Ski nordisch Skispringer-Team gefordert: Kombi-Chance im Teamsprint Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf hat das deutsche Team am vorletzten Wettkampftag die wohl letzten größeren Medaillenchancen.

Markus Eisenbichler reagiert nach dem Sprung. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Oberstdorf.Im Teamwettbewerb von der Großschanze zählen die Skispringer um Markus Eisenbichler und Karl Geiger am heutigen Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) zu den Favoriten um die Medaillen. Das Kombinierer-Duo Eric Frenzel und Fabian Rießle will im Teamsprint (10.00 Uhr und 15.00 Uhr/ZDF) seinen WM-Titel von Seefeld 2019 verteidigen. Die norwegische Langläuferin Therese Johaug peilt über 30 Kilometer in der klassischen Technik (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport 2) ihre vierte WM-Goldmedaille von Oberstdorf an.

