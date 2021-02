Anzeige

Ski nordisch Skispringerinnen nur auf Rang fünf bei Heim-WM Die deutschen Skispringerinnen haben bei der Heim-WM auch im Teamwettbewerb im Kampf um die Medaillen keine Rolle gespielt.

Merken

Mail an die Redaktion Katharina Althaus aus Deutschland in Aktion. Foto: Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf.Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Anna Rupprecht und Luisa Görlich belegten am Freitag in Oberstdorf nur den fünften Platz. Die Goldmedaille holte sich das Quartett aus Österreich vor Slowenien und Norwegen. Deutschland war als Titelverteidiger in den Wettkampf gestartet, kann in dieser Saison aber nicht mit der absoluten Weltspitze mithalten. Am Vortag hatte Lokalmatadorin Althaus als beste Deutsche den zehnten Platz belegt.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-611726/2