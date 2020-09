Anzeige

Ski nordisch Skisprung-Meisterschaften Ende Oktober in Oberstdorf Die deutschen Meisterschaften der Skispringer und Nordischen Kombinierer finden vom 22.

Mail an die Redaktion Markus Eisenbichler, Skispringer aus Deutschland, in Oberstdorf. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Oberstdorf.bis 25. Oktober in Oberstdorf statt. Dies geht aus einer Ausschreibung des Deutschen Skiverbandes (DSV) gemeinsam mit den Oberstdorfer Organisatoren hervor. Die Wettkämpfe beginnen am Donnerstag mit dem Einzel- und Teamwettbewerb der Skisprung-Männer, am Freitag folgen die Skispringerinnen (Einzel und Zweierteam), bevor ab Samstag die Medaillen in der Nordischen Kombination vergeben werden. Oberstdorf ist im kommenden Winter auch Austragungsort der Nordischen Ski-WM, die Titelkämpfe sollen vom 23. Februar bis zum 7. März 2021 stattfinden.