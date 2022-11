Gewinnspiel Skiurlaub im Salzburger Lungau zu gewinnen

Mail an die Redaktion Das Mountain Wellness HotelAlmgut ist ein Rückzugsort und eine absolute Wohlfühloase. Während der Wintersaison profitieren vor allem Skifahrer von der Nähe des Hotels zur Aineckbahn. Fotos: Almgut

Ausgedehnte Skigebiete, sonnige Abfahrten, unberührte Tiefschneehänge und glitzernde Panoramapisten – der Salzburger Lungau lässt für Skifahrer keine Wünsche offen. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen mit Halbpension im Mountain Wellness Hotel Almgut.

Mehr Ski In, Ski Out geht nicht. Das 4-Sterne Mountain Wellness Hotel Almgut liegt direkt am Einstieg zur Aineckbahn. Während andere noch im Skibus stecken, sind die Gäste des Hotels am Morgen als Erste am Berg. So wird jede Urlaubsminute voll ausgekostet. Nachdem am Nachmittag die sechs Kilometer lange Talabfahrt hinab gewedelt worden ist, freuen sich müde Skifahrer auf einen Besuch im Alm Spa des Hotels mit seinem XXL-Wellnessbereich.







In Zusammenarbeit mit dem Mountain Wellness Hotel Almgut ( ) verlost die Heimatzeitung vier Nächte für zwei Personen mit Halbpension. Rufen Sie bis spätestens Sonntag, 20. November, unter der Nummer ✆ 0137/822703015 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Almgut sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte buchstabieren) auf unser Tonband.

Informationen zum Gewinnspielpartner

Das Hotel ist ein wahrer Rückzugsort und eine absolute Wohlfühloase. Der großzügig angelegte Wellnessbereich mit zehn Saunen, Infinity-Indoor- und Outdoorpool mit direktem Blick auf die Skipiste, Whirlpool, großen lichtdurchfluteten Ruheräumen, Fitnessraum und vielen weiteren Highlights wartet auf die Gäste und garantiert jede Menge Erholung vom stressigen Alltag. In den großzügigen Zimmern und Suiten wartet alpines Lebensgefühl. Ausgestattet in edlem Landhausstil verbindet es duftendes Holz mit klarem Design, warmen Farben, beste technische Ausstattung und viel Liebe zum Detail.

Der Salzburger Lungau in Österreich gilt als ein ursprünglicher Lebensraum mit ausgeprägten Traditionen und einer hohen Biodiversität: Was sich etwas spröde anhört, ist in der Tat eine der schönsten Naturlandschaften im Salzburger Land ( ). Als dritter und größter Unesco-Biosphärenpark Österreichs gilt der Salzburger Lungau damit als Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Für Urlauber bedeutet diese Auszeichnung ein unverfälschtes Urlaubserlebnis.

− swo