Schutzengel an Board Skoda-Fahrer prallt bei Waldershof gegen Baum und flüchtet zu Fuß

Merken

Mail an die Redaktion Ersten Ermittlungen nach kam der Unfallfahrer nach rechts von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. −Symbolbild: dpa

Einen Schutzengel hatte ein Skoda-Fahrer laut Polizei am Donnerstagabend bei Waldershof (Landkreis Tirschenreuth) an Board. Er prallte frontal gegen einen Baum und wurde kaum verletzt. Anschließend flüchtete er einfach zu Fuß.

Der Mann war gegen 20.30 Uhr auf der TIR16 in Richtung Ebnath unterwegs, als er in einer Kurve bei Waldershof plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Ersten Ermittlungen nach kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Die Airbags scheinen ihn dabei vor Schlimmerem bewahrt zu haben. Er konnte sich nämlich selbst aus dem Wagen befreien und flüchtete in ein Waldstück. Den Wagen ließ er mit Totalschaden am Baum stehen.







Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten sofort die Polizei. Weil der Unfall so schwer war, dass der Mann auch hätte kritisch verletzt sein können, suchten die Rettungskräfte sofort nach ihm. Dabei halfen neben zahlreichen Polizisten auch etliche Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber.

Unfallfahrer musste nicht einmal von Arzt behandelt werden

Etwa zwei Stunden nach dem Unfall wurden die Retter fündig und trafen den Mann in der Umgebung an. Offenbar hatte er einen Schutzengel, wie die Polizei schreibt, den er hatte keine gravierenden Verletzungen. Der Airbag hatte ganze Arbeit geleistet: Der Mann musste nicht einmal von einem Arzt behandelt werden.

Warum er wahrscheinlich geflüchtet ist, stellte sich dann aber bei der Unfallaufnahme heraus. Der Mann roch nach Alkohol und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach der Bergung des Skodas durch einen Abschleppdienst war die Kreisstraße wieder befahrbar. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

− els