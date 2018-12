Medien

Sky kündigt zweite Staffel von „Das Boot“ an

Die neue TV-Serie „Das Boot“ bekommt eine zweite Staffel. Das haben Bavaria Fiction, Sonar Entertainment und Sky beschlossen, wie Sky Deutschland am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen. Die erste Staffel, angelehnt an die Bücher von Lothar-Günther Buchheim, war am 23. November bei Sky gestartet - rund 37 Jahre nach Wolfgang Petersens Kinofilm „Das Boot“, der 1981 zum Welterfolg wurde.