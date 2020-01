Ski alpin Slalom-Fahrer Straßer guter Siebter bei Comeback Skirennfahrer Linus Straßer ist beim Slalom von Zagreb guter Siebter gewonnen und hat eine Podiums-Überraschung nur knapp verpasst.

Merken

Mail an die Redaktion Linus Straßer in Aktion. Foto: Giovanni Auletta/AP/dpa

Zagreb.Trotz einer Handverletzung zeigte der Münchner am Sonntag ein starkes Weltcup-Comeback, nachdem er wegen eines Kahnbeinbruches eigentlich gar nicht mit einem Start gerechnet hatte. Im ersten Durchgang fuhr der 27-Jährige auf Platz drei, im Finish fiel er dann wegen kleiner Fehler noch zurück. Dennoch holte er sein zweitbestes Ergebnis in einem Spezialslalom. Der Sieg ging an Clement Noel aus Frankreich vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern und Alex Vinatzer aus Südtirol. Straßer fehlten gut vier Zehntelsekunden zum Podium.